Un gravissimo incidente sul lavoro. L'ennesimo, purtroppo, nella provincia di Verona e in Veneto. Una scia di sangue senza fine, una vera e propria piaga, quella degli incidenti sul lavoro, come raccontato dal nostro quotidiano nazionale.

Infortunio sul lavoro a Sommacampagna: lavoratore schiacciato da una bobina. E' gravissimo

Secondo quanto è stato possibile ricostruire al momento, verso le 15 di oggi, giovedì 4 maggio 2023, un lavoratore è rimasto schiacciato da una bobina mentre si trovava al lavoro a Sommacampagna, in una ditta situata in via della Tecnica.

La chiamata ai soccorritori del Suem è stata immediata, anche perché le condizioni della persona rimasta ferita sono apparse subito gravissime. Sul posto si sono recati i Carabinieri e due mezzi di soccorso, un'ambulanza infermierizzata e un'automedica. Data la gravità della situazione, tuttavia, si è preferito predisporre il trasferimento all'ospedale Borgo Trento.