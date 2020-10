Infortunio sul lavoro in cava: operaio cade da un’altezza di 6 metri, corsa all’ospedale

Infortunio sul lavoro questa mattina.

Cause da definire

Erano da poco passate le 10.45 di oggi, martedì 6 ottobre 2020 quando si è verificato un infortunio sul lavoro per cause ancora da definire a Verona e nello specifico a Montorio in Via Falcona.

Ferite di media gravità

Secondo le prime informazioni, un operaio che stava lavorando in cava è caduto dall’altezza di 6 metri. Sul posto è giunta l’automedica, l’ambulanza, il 113 e lo Spisal. L’operaio ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento.