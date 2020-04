Iniziata la pulizia straordinaria di tutti i marciapiedi, sanificati 8mila cassonetti

È iniziata la pulizia straordinaria dei marciapiedi in tutti i quartieri di Verona.

La pulizia straordinaria

Su richiesta del sindaco Federico Sboarina, Amia ha intensificato il servizio di lavaggio attraverso macchine e mezzi che erogano acqua ad alta pressione. L’attività straordinaria è partita in questi giorni dal centro storico e proseguirà, nel corso delle prossime settimane, in tutti gli altri quartieri. Verranno ripuliti a fondo i marciapiedi, quelli in cui è tecnicamente possibile intervenire e cioè senza auto in sosta e senza alberi. Numerosi mezzi, prima utilizzati per altri servizi, sono stati riconvertiti e destinati a questa attività, indispensabile per lavare i marciapiedi anche dalle deiezioni lasciate dai proprietari dei cani. Purtroppo in questo periodo, alcuni hanno approfittato dell’assenza per strada di altre persone per non adempiere al loro dovere, contravvenendo al regolamento di Polizia locale e alla buona educazione.

Sanificati 8mila cassonetti

Non solo marciapiedi. Entro fine aprile, terminerà il terzo giro di igienizzazione con autobotti delle strade comunali e la sanificazione degli 8mila cassonetti cittadini, realizzata manualmente con delle lance apposite che erogano un prodotto in grado di neutralizzare batteri e sporcizia. Il sindaco Federico Sboarina ha aggiunto:

“Da settimane le strade comunali sono sottoposte a igienizzazione. Amia ha cominciato appena è iniziata l’emergenza sanitaria e questa attività straordinaria ha portato a tre passaggi di sanificazione. Ora potenziamo anche la pulizia di tutti i marciapiedi. Servizi straordinari che garantiscono la sanificazione di tutti i luoghi pubblici, così come dei cassonetti, che potrebbero essere ricettacoli di batteri. I marciapiedi verranno trattati con acqua ad alta pressione, non saranno invece utilizzati i classici soffioni perché, vista l’assenza di piogge, vogliamo evitare di alzare inutilmente della polvere. Ringrazio la nostra azienda per il grande lavoro svolto”.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE!

Iscriviti al nostro gruppo Facebook Verona e Provincia Eventi & News

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale Prima Verona (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE