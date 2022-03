Kharkiv bombardata chiede aiuto a Verona, in fuga consigliere comunali con i figli. Sboarina: “Pronti ad accoglierli”

Supporto

Si moltiplicano gli appelli alla solidarietà e Verona è pronta a rispondere, anche con il coinvolgimento diretto di amministratori e consiglieri comunali.

Kharkiv chiama Verona. La città industriale dell’Ucraina orientale, isolata e bombardata fino all’alba, ha chiesto supporto all’Amministrazione scaligera per mettere in salvo 18 suoi concittadini.

Kharkiv bombardata chiede aiuto a Verona

Un gruppo formato da alcune consigliere comunali, con i loro figli, e dai membri dello staff del sindaco tra cui Olena Sereda, a capo della missione. Questa mattina il sindaco Federico Sboarina è stato interpellato dalla vicepresidente dell'associazione "Malve di Ucraina", Marina Sorina, ‘ambasciatrice’ della richiesta di aiuto. Si moltiplicano gli appelli alla solidarietà e Verona è pronta a rispondere, anche con il coinvolgimento diretto di amministratori e consiglieri comunali.

Nei giorni scorsi il sindaco e la vicesindaco di Kharkiv, intuendo l'imminente bombardamento della città, hanno spedito una delegazione di amministratrici donne, con al seguito i propri figli, verso Leopoli. Da lì il gruppo avrebbe dovuto coordinare gli aiuti verso la loro città. Ma il piano è naufragato perché una volta giunte a Leopoli, a 70 chilometri dalla Polonia, donne e bambini non erano ugualmente al sicuro per poter aiutare i loro concittadini tanto che sono stati costretti a scappare di nuovo.

Il mezzo si è rimesso in viaggio e durante la fuga è iniziato il tam tam di telefonate per cercare ospitalità. Ad offrirgliela il sindaco Sboarina che ha garantito l'accoglienza al gruppo. E ora il primo cittadino lancia un invito ad amministratori e consiglieri pubblici affinché siano i primi ad ospitare i profughi in arrivo, a maggior ragione visto che si tratta di colleghi che non possono esercitare il loro mandato a causa della guerra.