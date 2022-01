La lite in famiglia culmina in accoltellamento: tre persone ferite

Villa Bartolomea

Capodanno movimentato a Villa Bartolomea: la lite in famiglia si è trasformata in un accoltellamento.

La lite in famiglia culmina in accoltellamento

Attimi di paura ieri sera, venerdì 31 dicembre 2021 a Villa Bartolomea per un accoltellamento. Erano da poco passate le 23 quando, mentre numerose persone stavano festeggiando la fine del 2021 per poi accogliere l'arrivo del 2022, in una casa di Villa Bartolomea l'atmosfera non era di certo di festa.

Secondo le prime informazioni del Suem 118, una semplice lite in famiglia è culminata con un accoltellamento. Sul posto è giunta l'ambulanza infermierizzata e l'auto medica. I soccorritori hanno prestato le prime cure a tre persone che sono rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave, durante la lite. I tre sono stati trasportati all'ospedale di Legnago. Sul posto sono giunti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso.