Alle 14:30 del giorno di Pasqua, i vigili del fuoco sono intervenuti presso il pontile di Bardolino, gravemente danneggiato dalla motonave Baldo che in fase di ormeggio ha violentemente impattato la contro la banchina: tre persone lievemente feriti tra cui un bambino.

La motonave Baldo centra il pontile di Bardolino: tra i feriti anche un bambino

Danneggiato il pontile e il muro del lungo lago, danni anche alla prua della motonave. I vigili del fuoco intervenuti dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza il sito, mentre i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem.

I detriti finiti in acqua, tra cui le briccole danneggiate sono in fase di recupero con l’ausilio dell’autogrù dei vigili del fuoco arrivata dalla centrale di Verona. In corso di verifica da parte dei carabinieri e della guardia costiera le cause che hanno determinato l’incidente.

Il traghetto dopo l’urto, se pur danneggiato a prua a ripreso la navigazione, mentre il pontile è stato interdetto.

La nota ufficiale

Le cause dell’urto a un pontile d’attracco di un mezzo dell’Ente Navigazione Laghi a Bardolino sul Lago di Garda sono ancora tutte da accertare. A darne notizia lo stesso Ente Laghi che ha prontamente avviato un’indagine interna per comprendere la dinamica e le ragioni della collisione della motonave Baldo impegnata nella manovra di attracco al pontile di Bardolino.

Il Direttore di esercizio Giuseppe Mafale ha inviato sul luogo il personale aziendale per sincerarsi se tutti i passeggeri stessero bene, come già riportato dal comandante della nave, e per capire lo stato di salute di una persona a terra che ha riportato una lieve contusione, medicata prontamente dal 118, senza alcuna conseguenza.

