Ladro di biciclette scoperto in Piazza Bra in pieno giorno: 40enne arrestato

Si è avvicinato a due biciclette posteggiate accanto al Monumento di Vittorio Emanuele II, ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni una tronchese in metallo e ha tentato di recidere la catena che le assicurava alla ringhiera, noncurante dei numerosi passanti che sabato pomeriggio, poco prima delle 15, affollavano Piazza Bra.

Ladro di biciclette scoperto in Piazza Bra in pieno giorno

I suoi movimenti sospetti non sono però passati inosservati: un cittadino ha, infatti, notato il malvivente e ha tempestivamente segnalato il tentativo di furto in atto alla centrale operativa della Questura di Verona che ha subito diramato la nota agli agenti delle Volanti.

Alla vista dei poliziotti, il malvivente ha tentato di fuggire in sella alla bicicletta con cui era giunto sul posto, travolgendo nella fuga anche una turista, facendola cadere a terra.

E' stato arrestato

Dopo pochi metri, il ladro – un 40enne già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio - è stato però raggiunto e, nonostante i suoi tentativi di divincolarsi, è stato arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri mattina, dopo la convalida dell’arresto, in sede di rito direttissimo il giudice ha disposto nei confronti del 40enne la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

In considerazione della sua posizione irregolare sul territorio nazionale, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Verona ha già avviato le pratiche per procedere alla sua espulsione dal territorio nazionale.