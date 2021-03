Lessinia, grande paura per una coppia di anziani dispersi: ritrovati all’alba sani e salvi

Cerro Veronese (VR): Coppia di anziani dispersi sui Lessini. Ritrovati sani e salvi.

Lessinia, grande paura per una coppia di anziani dispersi

Poteva finire in tragedia per una coppia di anziani, originari di Cerro Veronese che nel pomeriggio di ieri, sabato 27 marzo 2021 verso le 17.00, erano usciti di casa con la loro l’autovettura in direzione di Boscochiesanuova per fare una passeggiata. Nella tarda serata i figli conviventi, non avendoli visti rientrare, hanno dato l’allarme chiamando il 112 per denunciare la scomparsa dei genitori.

Le affannose ricerche stanotte

È stata, pertanto, una notte concitata per i militari dell’Arma della Compagnia Carabinieri di Verona che ha visto numerosissime pattuglie, dalle Stazioni della Lessinia alla Sezione Radiomobile di Verona, impegnate alla ricerca dei due anziani che, tra l’altro, erano senza il loro cellulare e quindi impossibilitati ad essere geo-localizzati.

Le ricerche, rese ancora più difficoltose dal buio, si sono protratte senza sosta in tutta l’area circostante fino a questa mattina quando, alle prime luci del giorno, i due anziani sono stati ritrovati nei pressi del passo Fittanze, in località Erbezzo, grazie all’uso di un cellulare che avevano chiesto in prestito ad un passante.

Lieto fine: avevano avuto un incidente

La loro auto era uscita di strada ed erano rimasti bloccati in quel punto sino all’arrivo ed all’ aiuto dei Carabinieri, che li hanno trovati infreddoliti e spaventati: per fortuna la vicenda ha avuto un lieto fine ed ha consentito ai militari dell’Arma, impegnati tutta la notte nelle loro ricerche, di riportarli a casa sani e salvi.