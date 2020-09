Lo strapparono alla morte dopo l’incidente, incontra i Vigili del Fuoco per ringraziarli

Targa ricordo per il determinante aiuto dato dai componenti della squadra durante i soccorsi.

L’incontro

Nei giorni scorsi, la famiglia di un giovane automobilista vittima di un grave incidente automobilistico accaduto lo scorso anno, ha voluto incontrare i vigili del fuoco per ringraziarli con una targa ricordo per il determinante aiuto dato dai componenti della squadra durante i soccorsi. L’intervento per incidente stradale era apparso, fin dal primo momento, complesso e delicato, ma la tenacia di tutto il personale intervenuto ha fatto sì che il giovane venisse estratto in breve tempo dalle lamiere della sua vettura.

Ha raccontato il suo lungo calvario

L’automobilista, è stato ricevuto con la famiglia dal comandante Giorgio Basile e dal personale, ad un anno dell’incidente, ha avuto modo di raccontare il lungo calvario di lotta contro la morte, le tante operazioni chirurgiche subite e lunga riabilitazione affrontata. Da subito il desiderio era quello di conoscere il personale dei vigili del fuoco intervenuto, i quali hanno contribuito in maniera decisiva al proprio salvataggio. Alcuni vigili del fuoco che hanno partecipato all’intervento di soccorso non hanno potuto presenziare all’incontro, perché operativi in missione nelle zone interessate dal maltempo del Veneto dei giorni scorsi, ed altri impegnati proprio in un incidente stradale in corso.

Presente anche il direttore del 118

Presente all’incontro anche il Direttore del 118 del Pronto Soccorso di Rovigo, dott. Sommacampagna Marco, in rappresentanza delle squadre del SUEM intervenute dopo il terribile incidente insieme ai Vigili del fuoco per salvare il giovane automobilista.