Lotta alla zanzara tigre a Oppeano con larvicidi e trattamenti adulticidi

Prosegue anche nell’estate 2020 la lotta alla zanzara tigre, gestita dall’Amministrazione comunale con larvicidi e trattamenti adulticidi.

Distribuzione gratuita

Il Comune di Oppeano (c/o Ufficio Ecologia) distribuisce gratuitamente ai cittadini prodotti larvicidi in compresse da utilizzare in presenza di ristagni d’acqua. Inoltre l’Amministrazione comunale, per tutto il periodo di riproduzione della zanzara, si impegna a combattere, a mezzo di ditta specializzata, i focolai urbani con interventi larvicidi nei tombini e nelle griglie della raccolta delle acque piovane di vie, piazze e giardini pubblici e nei canali, scoline e zone umide. Sono previsti trattamenti adulticidi di disinfestazione nei giardini e nei parchi pubblici del Comune.

Alcuni suggerimenti

E’ importante pianificare correttamente la lotta alla zanzara tigre: per ottimizzare i risultati è necessario prevedere sia interventi da parte dell’Amministrazione comunale che un’attiva collaborazione da parte di tutti i cittadini. Ecco alcuni suggerimenti per la cittadinanza: tenete pulite fontane e vasche ornamentali, introducendo eventualmente pesci rossi o gambusia (che si nutrono delle larve) e trattate l’acqua dei tombini privati con prodotti larvicidi. Calendario e altre informazioni al seguente link.