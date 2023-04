Alcuni automobilisti l'hanno visto sbandare e cadere. E hanno immediatamente allertato i soccorritori... Ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Malore improvviso mentre pedala: morto il pensionato Luigi Artuso

Un malore improvviso, fatale, mentre si trovava in sella alla sua amata bicicletta. E per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Non ce l'ha fatta il ciclista amatoriale Luigi Artuso, pensionato di 69 anni, ieri, lunedì 10 aprile 2023, nonostante l'intervento dei soccorritori. L'uomo era partito dalla sua Zimella ed era arrivato a Sarego in provincia di Vicenza.

Ma una volta arrivato ha accusato un malore. La situazione è apparsa immediatamente molto grave ai soccorritori giunti sul posto poco dopo le nove di mattina. Sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio a chiedere aiuto, dopo averlo visto sbandare e cadere al suolo. Per diverso tempo i soccorritori hanno praticato le manovre di rianimazione ma per lui, purtroppo, come detto, non c'è stato nulla da fare.

L'uomo è stato dichiarato morto. Sul posto anche i Carabinieri per effettuare i rilievi. Le esequie del 69enne saranno celebrate tra due giorni, giovedì 13 aprile alle 15.30 nella chiesa Arcipretale San Floriano di Zimella.