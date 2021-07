Malore in acqua dopo il tuffo a Sirmione, morta 73enne veronese

Malore in acqua a Sirmione, interviene l'elisoccorso.

Malore in acqua dopo il tuffo a Sirmione

Purtroppo la donna, classe 1948 residente a Verona, non ce l'ha fatta. Nonostante i tentativi dei soccorritori che hanno tentato di rianimarla per diversi minuti, la donna è deceduta. In base a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine sembrerebbe che la donna, in barca con un amico ad una distanza di circa 150 metri dalla riva, si sia tuffata e, una volta in acqua, sia stata colta da un malore.

Soccorso

Intervento in codice rosso in zona Punta Grò a Sirmione. Oggi poco prima delle 15 è stato lanciato l'allarme a Punta Grò, vicino al vecchio edificio dei volontari: pare che una donna abbia avuto un malore mentre si trovava in acqua. Sul posto ambulanza, Carabinieri, Polizia locale di Sirmione, Guardia costiera e l'elisoccorso in arrivo dal Civile di Brescia. Al momento i soccorritori sono ancora sul posto.