Mercati a chilometri zero, nuovo regolamento: quello di Avesa diventa definitivo

Definitivo quello di Avesa e, per tutti, ampliata la gamma di prodotti in vendita.

Nuovo regolamento mercati a chilometri zero

Il mercato a chilometri zero di Avesa diventa un appuntamento permanente. Dopo una sperimentazione di circa un anno e mezzo, avviata a febbraio 2019, utile ai commercianti per valutare l’effettivo apprezzamento dell’iniziativa da parte del quartiere, il mercato di generi alimentari del venerdì mattina diventa definitivo. Con la recente modifica del ‘Regolamento dei mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli’, i cosiddetti a ‘Km zero’, la Giunta, su richiesta dell’assessore al Commercio e alle Attività economiche Nicolò Zavarise, ha infatti confermato in via definitiva il mercato di piazza Avesa, ormai divenuto un appuntamento atteso ed apprezzato dai residenti e non solo. Il mercato, come avviene attualmente, ha uno spazio di vendita composto da cinque banchi, dei quali tre destinati a prodotti stagionali e due a quelli non stagionali.

Ampliata la gamma dei prodotti vendibili

Fra le novità del nuovo regolamento, che interessa tutti i mercati a chilometri zero in attività sul territorio cittadino: l’ampliamento della gamma di prodotti vendibili, con l’inserimento di generi alimentari come, arachidi, cereali, pane e prodotti da forno, legumi, vini veronesi e birra, carni fresche, latte prodotto a Verona, miele, pesce d’acqua dolce e piante aromatiche, officinali, ornamentali e fiori. Migliorie sono state introdotte anche in alcune aree mercatali, su cui, a seconda delle necessità, è stata aumentata la superficie dei posteggi. Quindi, dove sarà possibile, potranno essere introdotti, accanto ai consueti banchi di dimensioni tradizionali, nuovi spazi, che amplieranno così l’area espositiva complessiva di ogni singolo punto vendita. Infine, liberalizzazione dei prezzi di vendita, in base alla legge della domanda e dell’offerta, come avviene normalmente in qualsiasi attività. A tutela del consumatore, però, è stato inserito il vincolo, ai fini della trasparenza delle tariffe e tranciabilità dei prodotti, di esposizione di uno specifico cartello indicante tutte le caratteristiche del venduto e il costo. Tutte le novità sono state illustrate in piazza Avesa, durate il consueto mercato a chilometri zero, dall’assessore Zavarise. Presenti, oltre al consigliere comunale Roberto Simeoni, la presidente della II Circoscrizione Elisa Dalle Pezze, fra le sostenitrici nel 2018 dell’idea di apertura di un mercato ad Avesa, proposta dai consiglieri circoscrizionali Alberto Grigoletti e Beatrice Bertagnoli, anch’essi intervenuti.

I commenti

“Fin da subito – ha ricordato l’assessore Zavarise – il mercato a chilometri zero di Avesa si è dimostrato un’idea vincente, molto apprezzata dai residenti che, ne tempo, hanno costantemente accresciuto la loro affluenza. Oggi è una realtà commerciale importante per questa zona, che consente l’acquisto, vicino a casa, di generi alimentari di qualità e prodotti nel nostro territorio. La sua definitiva istituzione rientra fra le principali novità introdotte nel nuovo regolamento, approvato ieri dalla Giunta e confermato oggi anche dalla commissione competente. Adottate, inoltre, alcune migliorie, come l’ampliamento delle merceologie vendibili e della superficie di vendita per i banchi di alcune aree mercatali. L’obiettivo è di sostenere e stimolare questa tipologia di vendita, sempre più apprezzata da produttori e cittadini”.

E ancora:

“Dal 2018 – ha ricordato la presidente Dalle Pezze – ad Avesa non ci sono più negozi adibiti alla vendita di frutta e verdura. Questo mercato, che puntiamo a far crescere ed ampliare, è stato immediatamente accolto favorevolmente dai residenti, presenti anche oggi numerosi per gli ormai consueti acquisti del venerdì mattina”.