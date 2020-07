Meteo, le previsioni della settimana: caldo in aumento, ma da mercoledì torna l’instabilità

Le previsioni meteo della settimana con Meteo.it. Temperature in aumento, ma da mercoledì torna l’instabilità.

Fino a metà settimana caldo in aumento

La settimana si è aperta all’insegna del tempo estivo e con il caldo in aumento ovunque, ma nei prossimi giorni le condizioni meteo sembrano destinate a cambiare in modo sensibile, in particolare al Centro-Nord e dunque anche in Veneto. In particolare nella giornata di mercoledì, pur prevalendo ancora il bel tempo sulla maggior parte del nostro territorio, dal pomeriggio sono in arrivo i primi segnali di cambiamento: rovesci e temporali inizieranno a coinvolgere le Alpi e le Prealpi orientali e lombarde e, in serata, si estenderanno anche sulle vicine pianure del Piemonte, della Lombardia e del Triveneto.

Fine settimana instabile?

Giovedì previsto tempo instabile sulle Alpi centro-orientali, con isolati temporali. Le temperature tuttavia non dovrebbero subiranno grandi variazioni, con le minime in lieve calo al Nord. Ma tra la seconda parte di venerdì e la giornata di sabato si profila l’arrivo di una perturbazione più “strutturata”, che potrebbe dar luogo a una più marcata instabilità nella giornata di sabato, con rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità, al Nord.

Sensibile calo delle temperature al Nord

Il peggioramento previsto per sabato porterà anche a un temporaneo ma sensibile calo delle temperature al Nord. Questa fase di maltempo dovrebbe esaurirsi nella prima parte della giornata di domenica con gli ultimi effetti della perturbazione, che manterrà condizioni instabili al Nord-Est e sul medio versante adriatico.