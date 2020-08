Missione anticendio boschivo a L’Aquila: Vigili del Fuoco all’opera per bonificare a mano le zone impervie FOTO

Sono continuate anche oggi le azioni di spegnimento dell’incendio di bosco nei dintorni di L’Aquila.

Vigili del Fuoco di Verona in supporto

Nella mattinata di ieri, martedì 4 agosto 2020 dal Comando dei Vigili del fuoco di Verona sono partite due sezioni operative in supporto alle attività di soccorso in altre province. Una squadra AIB (antincendio boschivo), composta da 4 automezzi e 5 unità, ha completato la colonna mobile regionale del Veneto e si è recata a L’Aquila per fronteggiare le fiamme che stanno divorando i boschi del centro Italia.

Squadre all’opera

Tra le operazioni odierne del personale AIB del Veneto anche una missione sulla sommità della montagna per bonificare a mano le zone impervie; le squadre sono state raccolte con elicottero e poi calate nei punti individuati.

