Misure di contenimento rischio Covid-19 nelle scuole, un successo il corso promosso dall’Ulss9

Corso promosso dal Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 9 Scaligera in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e Sicurscuola Verona.

Ammessi in 250 su oltre 700 iscritti

Con oltre 700 gli iscritti, sono stati ammessi in 250, il massimo consentito, al corso promosso dal Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 9 Scaligera in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e Sicurscuola Verona, avente per tema le misure di contenimento della diffusione del rischio SARS-CoV-2 nelle scuole e rivolto ai referenti Covid-19 della scuola e dello stesso Dipartimento di Prevenzione. Il corso, svolto in modalità di formazione a distanza webinar, rientra nel percorso formativo utile a fornire un supporto operativo a coloro che a pieno titolo sono coinvolti in ambito scolastico e sanitario nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti o confermati di Covid-19, nonché nell’attuare strategie di prevenzione.

Prevenzione e gestione del rischio a scuola

Questo corso – con il coordinamento della dr.ssa Stefania Dolci, medico Spisal –, proposto prima dell’avvio dell’anno scolastico per approfondire le attuali conoscenze in materia di prevenzione e gestione del rischio nella comunità scolastica, si proponeva di fornire gli strumenti per la miglior gestione delle misure di sicurezza favorendo così la stretta collaborazione tra i primi, interfaccia tra il mondo scolastico e quello sanitario, nell’affrontare le problematiche che possono presentarsi legate all’evoluzione dell’epidemia. Durante il corso sono stati presentati i dati epidemiologici, il rischio da Covid-19 nella comunità scolastica, l’applicazione del protocollo di sicurezza con le misure di prevenzione e protezione da attuare, l’igiene personale, la pulizia e la disinfezione dell’ambiente di lavoro, i mezzi di protezione individuale, la gestione dello studente con sintomi da Covid.

Presentati i referti Covid per distretto

Particolare attenzione è stata data ai rapporti di collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione. Sono stati quindi presentati i referenti Covid-19 dell’ULSS 9, suddivisi per distretto. Docenti del corso erano Salvatore Capocchiano, della Scuola IS Viola Marchesini di Rovigo, Alberto Cesco Frare dell’Ufficio Scolastico Regionale, Katia Dalle Molle dello Spisal ULSS 9 e Giuseppina Napolitano del Sisp sempre della Scaligera. Il materiale del corso con la videoripresa delle presentazioni e la risposta alle domande (FAQ) verranno pubblicati sul sito dello Spisal: https://spisal.aulss9.veneto.it/Webinar-gratuito-Covid-19-settore-scuola. L’iniziativa è stata intrapresa a livello aziendale per supportare le scuole nella gestione operativa delle misure di prevenzione decise a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione. Si valuteranno a livello provinciale e regionale ulteriori azioni di supporto necessarie alle scuole, dopo l’apertura dell’anno scolastico.