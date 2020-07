Montagnoli: “Nuovi posti letto per ospedali di comunità di Nogara e ‘Le Betulle’ di Verona”

Una notizia attesa.

In molti stavano asppettando la notizia che finalmente è arrivata: sono stati assegnati ulteriori posti letto all’ospedale di comunità e alla struttura di Verona. A darne notizia è il consigliere regionale della Lega, Alessandro Montagnoli che ha spiegato:

“Sia la struttura di Nogara che ‘Le Betulle’ potranno così continuare a garantire gli alti standard dei propri servizi, con ulteriori posti letto. La sanità veneta si sta dimostrato, mai come in questo periodo, un punto di eccellenza . Per questo un ringraziamento particolare va al Presidente Luca Zaia, all’assessore competente Manuela Lanzarin e alla Giunta regionale”.

“È evidente che per qualcuno sia già iniziato il periodo di campagna elettorale. Si ostinano ad andare all’attacco con polemiche pretestuose e strumentali. Mi spiace che questo modo di fare politica vada ad interessare un tema delicato come quello della sanità, che sta a cuore a tutti i cittadini. Ultima in ordine di tempo la questione dell’ambulanza in Lessinia, che è stata prontamente smentita. L’attenzione verso il territorio è e continuerà ad essere la priorità della Lega e del presidente Zaia”.