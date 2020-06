Montecchio di Negrar, volo nel burrone stanotte: una persona deceduta

E’ successo intorno alle 2.40 di stanotte nella frazione di Montecchio.

Drammatico volo nel burrone

Tragedia nella notte a Negrar, nella frazione di Montecchio, dove poco dopo le 2.30 – per cause ancora in fase di accertamento – si è verificata una caduta da un burrone che non ha lasciato scampo al malcapitato protagonista. Sul posto automedica e ambulanza, ma purtroppo per la persona coinvolta, deceduta sul posto, non c’era più nulla da fare.