Macabro rinvenimento domenica a Montorio.

Cadavere di un 62enne rinvenuto in un fosso

Nella mattina di domenica 14 agosto 2022 è stato rinvenuto il corpo privo di vita di un uomo di 62 anni in un fosso pieno d’acqua a Montorio. Sul posto è giunta la Polizia per le indagini e i Vigili del Fuoco per il recupero della salma.

La compagna dell’uomo ha riferito che il 62enne, residente a Montorio, non era rientrato a casa sabato sera. Sono in fase di accertamento le cause che hanno portato alla morte dell’uomo, verranno effettuati degli accertamenti medici sul corpo del 62enne. Potrebbe trattarsi di un malore improvviso oppure che l’uomo sia scivolato nel fosso.