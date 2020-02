Morto Nello Santi, il “papà dell’opera”.

Morto Nello Santi, il “papà dell’opera”

E’ scomparso ieri, giovedì 6 febbraio 2020 all’età di 88 anni, Nello Santi, conosciuto in tutto il mondo come il “Papa Santi”. Alle spalle aveva una grande carriera lunga 60 anni e ha avuto modo di dirigere da Placido Domingo a Montserrat Caballé fino a Katia Ricciarelli e José Carreras. La sua morte è stata confermata ieri direttamente dal suo manager, Robert Lombardo. Nello Santi si è spento in Svizzera, dove si era trasferito da molti anni e di cui aveva ottenuto anche la nazionalità. Era nato ad Adria (Rovigo) il 22 settembre 1931 e si era diplomato al liceo musicale di Padova con Bruno Coltro a Zurigo. Santi all’età di 27anni assunse l’incarico di direttore stabile all’Opera dove rimase per 11 annianni.

Il cordoglio dall’arena di Verona

Il Sovrintendente e Direttore Artistico Cecilia Gasdia e la Fondazione Arena di Verona esprimono grande dolore per la scomparsa di Nello Santi, direttore dorchestra apprezzato in tutto il mondo, esperto conoscitore del repertorio operistico dell800. Impegnato in ambito sinfonico anche al Teatro Filarmonico di Verona e protagonista di numerose trasferte internazionali, Nello Santi ha diretto in Arena dal 1977 al 1997 per 14 edizioni del Festival, guidando i complessi areniani in celeberrime produzioni di Manon Lescaut, Aida, Macbeth, Carmen, Attila, Turandot, Cavalleria rusticana, e Rigoletto. Il 9 agosto 1994 ha diretto in Arena, in occasione di un memorabile gala per Plácido Domingo, la giovanissima Cecilia Gasdia impegnata nel ruolo di Mimì, che ricorda con grande affetto le emozioni di quella magica serata.

Torna alla home