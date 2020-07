Negato il pernottamento in Toscana al sindaco Passerini residente a Codogno, Gardoni: “Ti aspettiamo a Valeggio”

Rifiutata la prenotazione in albergo in Toscana del sindaco Davide Passerini, di Fombio, perché? E’ residente a Codogno.

Il sindaco Alessandro Gardoni dopo aver appreso che al sindaco Davide Passerini è stata negata la prenotazione in un albergo in Toscana, perché residente a Codogno, lo ha invitato a Valeggio. Insieme a lui, il B&B Regia Rosetta ha messo a disposizione una delle sue meravigliose camere.

Dopo aver appreso su diverse testate giornalistiche la triste notizia del diniego da parte di una struttura ricettiva in Toscana, della prenotazione di Davide Passerini, sindaco di Fombio, piccolo paese della provincia di Lodi, e che e risiede a Codogno, il sindaco Alessandro Gardoni lo invita a Valeggio sul Mincio. Gardoni afferma:

“Sono davvero dispiaciuto. Ora che il nostro paese deve ripartire, seppur in maniera differente da prima, non posso pensare ad atteggiamenti denigratori verso chi ha lottato nei mesi passati per uscire da una crisi sanitaria che ha paralizzato non solo l’Italia“.