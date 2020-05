Nuova ordinanza Zaia: aperti parchi gioco, asili e circoli ricreativi

La nuova ordinanza regionale sarà in vigore da domani.

Nella giornata di oggi, 23 maggio 2020, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha annunciato la nuova ordinanza regionale che sarà in vigore da domani. Il Governatore ha affermato:

“Questa è un’ordinanza che permette ai sindaci di effettuare delle aperture, qualora siate in grado di adempire si apre da lunedì, se dovete fare manutenzione ognuno decide di aprire. Lunedì mattina quindi, mi rivolgo ai cittadini, non siate lì a pigiare il campanello del sindaco per sapere perché non è aperto il parco dei bambini. Il sindaco se deve effettuare lo sfalcio dell’erba o delle manutenzioni, avrà la possibilità di aprire appena lo riterrà possibile”.