Nuova ordinanza Zaia, denuncia d’ufficio per chi rifiuta ricovero: “Stretta sui casi di virus importato”

Era molto attesa, ecco la nuova ordinanza annunciata da Zaia: i dettagli.

1.013.676 tamponi effettuati, positivi 19.327 (+9), isolamento 768 (-13), morti 2.024 (+1), ricoverati 169 (16 positivi al Covid), terapia intensiva 10 (2 con Covid), dimessi 3.611, nati 76. Zaia ha affermato:

“Conferma del trend positivo che abbiamo da molto, situazione sotto controllo e di tranquillità per il Veneto. Resta il fatto che non bisogna abbassare la guardia, il virus come abbiamo visto circola ancora”.