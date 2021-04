Oltre 140 volontari Protezione Civile ANA al lavoro per rimettere in sicurezza il parco del Don Calabria

Dall’Unità di Segreteria ai rocciatori e scalatori, dal presidio sanitario al servizio cucina, i nuclei della Protezione Civile dell’ANA Verona hanno preso parte ieri a un’esercitazione straordinaria che ha mobilitato oltre 140 volontari.

Oltre 140 volontari Protezione Civile ANA

Obiettivo della missione, rimettere in sicurezza il parco secolare della Casa San Benedetto del Don Calabria, a San Giovanni in Valle, e ripristinare le strutture sportive e i percorsi al suo interno, divelti e danneggiati dallo scorso agosto a seguito della violenta tempesta che si è abbattuta sulla città nel pomeriggio del 23 agosto.

I volontari della Protezione Civile dell’ANA Verona, coordinati da Filippo Carlucci, erano stati tra i primi a entrare in azione nei momenti immediatamente successivi al fortunale e il loro impegno, soprattutto nella zona di Veronetta e sulla strada delle Torricelle (via Caroto) impraticabile e disseminata di alberi sradicati, si era protratto per giorni con l’ausilio di squadre arrivate in forze anche da altre zone del Veneto. Il presidente dell’ANA Verona Luciano Bertagnoli ha spiegato:

“Ora siamo di nuovo qui, grazie ai volontari e al personale specializzato, al lavoro per sanare i danni causati sempre da quel violentissimo temporale dello scorso agosto e per restituire questo parco agli ospiti della Casa”.

Taglio e la rimozione di un cipresso alto 40 metri

Filippo Carlucci, coordinatore della Protezione Civile dell’ANA Verona ha puntualizzato:

“L’intervento è stato impegnativo. Abbiamo rimosso molti rami, messo in sicurezza alberi e arbusti, riparato alcune strutture che erano crollate sotto il peso delle piante cadute. Grazie all’impegno dei volontari, sarà di nuovo fruibile anche la piattaforma sportiva al centro del cortile. Tra le operazioni più impegnative, il taglio e la rimozione di un cipresso alto 40 metri, purtroppo divelto”.

L’esercitazione della Protezione Civile, che è durata dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, è stata anche l’occasione per testare la mobilitazione di così tanti volontari contemporaneamente in tempo di Covid: sono stati fatti due turni per il pranzo, in modo da garantire il distanziamento ed evitare assembramenti in ogni momento della giornata. Bertagnoli ha spiegato:

“I nostri volontari sono tutti vaccinati, questo ci permette di lavorare con maggior serenità senza però abbassare la guardia. Ora la speranza è che la campagna vaccinale prosegua spedita per tutta la popolazione: questo permetterà anche alla nostra sezione di tornare nel pieno della propria attività”.

Alessandro Padovani, responsabile Area Sociale del Don Calabria ha concluso: