Oppeano registra zero casi positivi al Coronavirus

Una vera gioia per la città di Oppeano.

I comportamenti corretti e il rispetto per le ordinanze hanno permesso ai cittadini di Oppeano di raggiungere un importante traguardo. A renderlo noto è proprio il Comune attraverso la pagina social:

“Il numero dei casi positivi al Covid-19 a Oppeano è sceso a 0, come si legge nell’ultimo aggiornamento. Una bella notizia che trasmette un po’ di serenità in questo momento ancora delicato: anche nel nostro Comune stiamo infatti raccogliendo i frutti dei comportamenti corretti adottati per isolare il virus, con sacrificio ma anche consapevolezza che si tratta di tutelare la salute di tutti”.