Padova, confermati i primi due casi.

Padova, primi due casi di Coronavirus

Primi due casi accertati di Coronavirus in Veneto, nel padovano. Si tratta di due anziani, risultati positivi al test effettuato in queste ore a Padova. I due contagiati sono stati ricoverati nel reparto Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera patavina. I tamponi sono ora stati inviati per riscontri all’Istituto Spallanzani di Roma: si attende la conferma dei test, ma l’allerta è massima.

LEGGI ANCHE: Tamponamento in A4, morto il conducente del furgone rimasto incastrato nella cabina

LEGGI ANCHE: Incidente in tangenziale sud, i lingotti in acciaio caldi hanno innescato l’incendio

Due anziani contagiati

I due anziani contagiati dal virus e ricoverati a Padova abitano entrambi sui Colli euganei,a Vo’ Euganeo. Sembra che entrambi fossero abituali avventori dello stesso bar. Dalle ultime indicazioni, è stato reso noto che uno dei due anziani è grave. Per domani Zaia ha chiesto la chiusura di scuole e negozi a Vò Euganeo.

Torna alla home