Paolo Dani, morto sulla Marmolada era tecnico dell’elisoccorso di Verona: “Non ti dimenticheremo mai”

Il Veneto continua a piangere per le vittime causate dalla frana della Marmolada.

Paolo Dani, morto sulla Marmolada era tecnico dell’elisoccorso di Verona

Sono sette le vittime che sono state recuperate dal crollo del seracco di ghiaccio a Punta Rocca. Tra quelle riconosciute c'è anche Paolo Dani, 52enne di Valdagno. Il 52enne era noto per essere un’esperta guida alpina. Secondo quanto ricostruito, Paolo era partito con un gruppo di amici per una cordata domenicale.

Data la sua esperienza, per lui la regina della Dolimiti non aveva segreti e il 52enne spesso portava gli escursionisti in quota, fino a Punta Penia. Paolo però era anche conosciuto a Verona perché era il tecnico dell'elisoccorso di Verona.

A ricordarlo sui social sono stati i colleghi del soccorso Alpino Veneto che su Facebook hanno scritto: