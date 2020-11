Parco Giardino Sigurtà ha vinto il premio “Travelers’ Choice Best of the Best” di Tripadvisor

Un parco che è diventato un vero e proprio punto di riferimento.

Immersi nella natura

Inutile negarlo, il Parco Giardino Sigurtà viene considerato come uno dei giardini naturalistici più visitati in Italia. Basta pensare che ogni anno (prima della pandemia), vanta oltre 420.000 ingressi stagionali. Situato a Valeggio sul Mincio, si estende su 60 ettari e al suo interno custodisce numerose fioriture e di certo non si può non nominare la Tulipanomania, che presenta oltre un milione di bulbi garantendosi la fama della fioritura di tulipani più grande del Sud Europa.

Nuovo premio

Il Parco Giardino Sigurtà non è di certo nuovo ai premi, basta pensare che nel 2013 vinse il premio nazionale per il “Parco Più Bello d’Italia”, nel 2015 ha vinto il premio europeo come “Secondo Premio di Parco Più Bello d’Europa” e nel 2019 ha vinto il premio mondiale “World Tulip Award”. Quest’anno ha invece ricevuto il premio “Travelers’ Choice Best of the Best” di Tripadvisor. Si tratta di un riconoscimento che viene conferito alle realtà considerate tra le migliori in Italia.

I vincitori vengono selezionati ogni anno in base alle recensioni di milioni di utenti di Tripadvisor.