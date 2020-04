Pasqua solidale a Oppeano, uova per i bimbi della materna

Un po’ di dolcezza portata ai bambini della scuola materna da parte dell’Amministrazione comunale e di alcune ditte locali.

In questi giorni l’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Pietro Luigi Giaretta, e i volontari delle associazioni donano ai bambini della scuola materna le uova di cioccolato, portando a loro e ai loro genitori un po’ di dolcezza. Con Gruppo Alpini Oppeano – Verona, Associazione “La Casetta” Vallese, Gruppo Alpini Cadeglioppi e Css La Fontana di Villafontana.

Inoltre alcune ditte locali con grande generosità hanno donato alimenti e dolci pasquali per le famiglie in difficoltà, colpite anche dall’Emergenza Covid-19. “Grazie a loro e ai volontari di Avo Oppeano”, il ringraziamento dell’Amministrazione.

“L’Amministrazione comunale di Oppeano coglie l’occasione per augurare una Serena Santa Pasqua: seppur in questo momento particolare, distanti dagli affetti, ma vicini con i sentimenti; per tornare presto tutti insieme nella nostra comunità di Oppeano!”.