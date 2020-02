Pedone investito in città, trasportato nell’ospedale di Borgo Trento.

Pedone investito in Via Belfiore, trasportato in codice rosso

Nella giornata di oggi, 17 febbraio 2020, si è verificato un incidente alle 19.35 circa.

Il fatto

Il pedone è stato investito mentre si trovava in Via Belfiore. Sul posto è giunta l’ambulanza e l’automedica. Il pedone è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento in codice rosso

