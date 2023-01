Tremendo incidente ieri sera a Breonio, frazione di Fumane. Due feriti, uno è grave.

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: due feriti, uno è grave

Mancava poco alla mezzanotte e al brindisi di benvenuto per il 2023, ma l'anno nuovo l'hanno dovuto festeggiare entrambi all'ospedale. Grave incidente intorno alle 23.00 di ieri sera, sabato 31 dicembre 2022, a Breonio, frazione di Fumane, lungo la SP33.

Un'auto con a bordo due persone è stata infatti sfortunata protagonista, per cause in corso di accertamento, di una fuoriuscita autonoma di strada. La corsa della vettura è finita contro un albero e nel violento schianto sono rimasti feriti i due occupanti: uno è stato portato via in codice rosso, l'altro in codice giallo. Rispettivamente agli ospedali di Borgo Trento e Negrar

Sul posto ambulanza e automedica, oltre a Polizia stradale e Vigili del fuoco.