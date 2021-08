Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un ostacolo: morto

Tragico incidente ieri sera a Castagnaro. Morto il conducente delle vettura finita fuori strada.

Perde il controllo dell'auto e si schianta

Tragedia nella tarda serata di ieri, lunedì 23 agosto 2021, a Castagnaro. Erano circa le 22.30 quando, per cause in corso di accertamento, il guidatore di un'auto ha perso improvvisamente il controllo del mezzo schiantandosi contro un ostacolo.

Una fuoriuscita autonoma costata la vita al conducente della vettura, morto sul colpo. Sul posto ambulanza e automedica, ma purtroppo per il ferito non c'era più nulla da fare. Intervenuti anche Vigili del fuoco e Polizia stradale per i rilievi di rito.