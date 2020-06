Polizia locale Verona, controlli sulle strade da domani: ecco dove

Polizia locale, controlli della velocità e presenza Ufficio mobile di prossimità.

Contrasto alla velocità eccessiva

Proseguono i controlli della Polizia locale per contrastare la velocità eccessiva dei mezzi sulle strade cittadine. Da domani, lunedì 22 giugno 2020, e nel corso della prossima settimana, le pattuglie verificheranno con autovelox e telelaser la velocità dei veicoli in via Bonfadio, via Unità d’Italia, via Palazzina, via Legnago, viale del Brennero e lungadige Attiraglio. È attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio mobile di prossimità: giorni e orari

L’Ufficio Mobile di Prossimità sarà in servizio nei mercati rionali e nelle principali piazze dei quartieri:

Lunedì, l’Ufficio mobile è in via Avogadro dalle 7.30 alle 13.

Martedì, l’Ump è al mercato di via Plinio in Borgo Venezia dalle ore 7.30 alle 13.

Mercoledì dalle 7.30, l’Ump è al mercato di piazza Vittorio Veneto e dalle 10.30 a quello di via Poerio, fino alle 13.

Giovedì dalle 7.30, gli agenti sono al mercato di via Don Mercante e, a seguire, a quello di via Prina fino alle 13.

Venerdì dalle 7.30, l’Ump è al mercato di corso Porta Nuova e, dalle 10.30, a quello di piazza XVI Ottobre fino alle 13.

Sabato dalle 7.30, l’Ufficio mobile è allo stadio per il mercato settimanale fino alle 15.30.

Informazioni utili

. Tutte le informazioni sui controlli della velocità e sulle postazioni dell’ufficio mobile sono disponibili anche sul sito web della Polizia Locale, all’indirizzo polizialocale.comune.verona.it