Tragico incidente

Giampaolo Goattin, 53 anni, è rimasto ferito e si trova ricoverato in ospedale.

Un aereo militare è precipitato questa mattina, mercoledì 16 marzo 2022, in Lombardia sul monte Legnone, a Nord di Lecco, al confine con la Valtellina.

Precipita aereo militare, morto il pilota ma il compagno si salva: è originario di Verona

L'aereo stava per essere consegnato all'esercito dalla società Leonardo Spa, azienda italiana il cui maggiore azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze italiano. A bordo due collaudatori: italiano quello salvatosi dopo il lancio col paracadute, inglese il collega deceduto.

Salvo Giampaolo Goattin

Il pilota superstite è Giampaolo Goattin, 53 anni, Test Pilot alla Leonardo Company. Giampaolo Goattin, originario di Verona e residente a Torino, si trova ora ricoverato in ospedale, al Niguarda di Milano. Prima dello schianto contro la parete rocciosa dell'Alenia Aermacchi T-346A, aereo in fase di collaudo e destinato all'esercito italiano, è riuscito a catapultarsi fuori dal velivolo. Si è paracadutato ed è finito su uno sperone di roccia dove è stato poi recuperato.

Nato nel 1967 a Verona, si è arruolato in Aeronautica Militare nel 1986, dove è stato pilota di aerei da combattimento e pilota di produzione/ istruttore fino al 2007, anno in cui è entrato a far parte di Alenia Aeronautica.

"Flight commander of the year"

Un pilota estremamente esperto Goattin (ha al suo attivo più di 3.500 ore di volo su diversi tipi di aeromobile) tanto che nel 2001 aveva ricevuto il prestigioso riconoscimento "Flight commander of the year" in America, terra per eccellenza dei "Top Gun". Proprio negli States è stato istruttore di velivoli F-16 presso il 56esimo Stormo della Luke Air Force Base, in Arizona.