Pensionato precipita dal tetto di una rimessa, è in gravi condizioni

Grave incidente nella prima serata di oggi.

Precipita dal tetto

Erano circa le 18.20 di oggi, sabato 23 maggio 2020 quando si è verificata una caduta dal tetto a Roverchiara.



Persona in gravi condizioni

Nello specifico la persona precipitata dal tetto si trovava in Via Cappafredda. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, intervenuti a seguito della segnalazione di un incidente domestico occorso a Roverchiara. Si tratta di un pensionato del posto che, mentre era intento a sistemare il tetto di una rimessa adiacente alla propria abitazione, probabilmente a causa del cedimento strutturale del tetto dello stabile precipitava nel vuoto per alcuni metri, rovinando a terra. Sul posto è giunta l’automedica, l’elicottero, l’ambulanza e i Carabinieri. La persona è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento con l’elicottero. La prognosi è ancora riservata.