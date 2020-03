Proposta di Zaia: “Chi ha sviluppato gli anticorpi potrebbe avere la ‘patente’ di chi è diventato negativo”

Durante il tradizionale punto stampa di ieri Luca Zaia ha proposto degli spunti interessanti e conferme.

L’ordinanza sugli spostamenti verrà prorogata

L’ordinanza sugli spostamenti in Veneto verrà sicuramente prorogata, con annessa disposizione del divieto di spostarsi – se non per indifferibili necessità primarie – oltre i 200 metri dalla propria abitazione. Lo ha confermato il presidente della Regione, Luca Zaia, che ieri è tornato sul tema ancora fumoso del “dopo”. Zaia ha parlato inoltre di un graduale ritorno alla normalità:

“Dovremo pensare a un’uscita come a un ‘soft landing’, graduale, non solo per le uscite dei cittadini ma come ripresa delle normali condizioni di vita. Significa che non si aprono porte e finestre e si fanno dieci giorni di movida alla fine del contagio. Dobbiamo pian piano dismettere la mascherina, avere uno screening sempre più perfetto della popolazione”.

La proposta della “patente”

Poi nel discorso del presidente si è affacciata una proposta:

“Per dire, chi ha sviluppato gli anticorpi potrebbe avere la ‘patente’ di chi è diventato negativo. Stiamo cercando di ragionare anche su questo fronte, in modo da dare una ‘patente’ che attesta che tu hai sviluppato gli anticorpi. Si tornerà alla normalità con gradualità, questo è poco ma sicuro”.