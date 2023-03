Ancora impegno straordinario per la Polizia Locale con 4 incidenti rilevati in poche ore nella mattina di martedì 21 marzo.

Quattro incidenti stradali in una mattinata: super lavoro della Polizia locale

Quello più grave, con un ciclomotorista srilankese 50enne, trasferito in ospedale in codice rosso, dopo l'urto con una una autovettura Jeep condotta da un veronese 67enne, avvenuto alla rotonda di stradone Santa Lucia all'incrocio con via Cattarinetti.

La dinamica è in corso di accertamento. Fuoriuscita autonoma in piazza del Porto con una Volkswagen UP che ha perso il controllo. Altro scontro auto e ciclomotore con feriti in via Galvani all'incrocio con via Doria, una Chevrolet Orlando contro un Piaggio Zip, condotto da un 16enne. Anche in questo caso la dinamica è in corso di accertamento.

Infine poco prima delle 8 altro scontro auto e moto sul cavalcavia autostradale di strada Rodigina, tra una Ford Puma e una Honda Sh condotta da un veronese 60enne, trasferito in ospedale in condizioni non gravi. Il contatore degli incidenti stradali 2023 a Verona è attestato a 318 in 80 giorni, con una media di 4 sinistri al giorno.