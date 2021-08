Quattro ragazzi perdono l'orientamento in Valsorda, rintracciati dal soccorso Alpino

Quattro ragazzi avevano perso l'orientamento nel bosco nella zona della Valsorda.

Quattro ragazzi perdono l'orientamento in Valsorda

Erano da poco passate le 17 di ieri, lunedì 9 agosto 2021 quando il Soccorso Alpino di Verona è stato allertato per quattro ragazzi ventenniche avevano perso l'orientamento nel bosco nella zona della Valsorda.

Una squadra è arrivata sul posto indicato, in prossimità del sentiero del Molino del Cao, dove già erano presenti i Vigili del fuoco. Dopo una decina di minuti dall'inizio delle ricerche, i ventenni che si trovavano sul sentiero poco distanti dalla strada, hanno risposto ai richiami e sono stati individuati.

Una vicenda analoga è successa l'anno scorso, precisamente il 28 ottobre 2020, quando quattro ragazzi erano rimasti bloccati in Valsorda ed erano stati geolocalizzati grazie all'applicazione per smartphone in dotazione al Soccorso alpino.