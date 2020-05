Regione Veneto, lo spot choc contro la movida senza mascherina e distanziamento VIDEO

Un nuovo video della Regione Veneto per far capire l’importanza dell’utilizzo dei dispositivi di protezione.

Lo spot per far riflettere

Uno spot che vede protagonisti i giovani che vogliono vivere nuovamente la vita all’aria aperta, bevendo un aperitivo e incontrando gli amici. Un spot che sembra quasi richiamare l’attenzione sul caso di Verona, dove venerdì 22 maggio 2020 a Piazza delle Erbe si era verificato quel caso di assembramento con la movida della sera.

Uso della mascherina obbligatorio

“Una piccola leggerezza e tutto tornerà a fermarsi“. Una frase che fa riflettere, che ricorda come l’utilizzo della mascherina sia indispensabile per riuscire a proteggersi e proteggere le persone che ci stanno attorno. Il video della Regione Veneto fa comprendere l’importanza dell’utilizzo dei dispositivi di protezione per evitare il contagio da Coronavirus e quindi la creazione di nuovi focolai.