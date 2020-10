Nessun nuovo decesso.

I dati aggiornati

L’ultimo aggiornamento sul bollettino dell’Ulss 9 Scaligera che riporta i nuovi casi di Coronavirus di oggi, sabato 17 ottobre 2020, segnala 76 nuovi casi in provincia di Verona. I soggetti in isolamento alle 18 di ieri sono 2.461. Tre casi si sono ripositivizzati. Non risultano nuovi decessi.

Le novità del Dpcm 13 ottobre 2020