“Ridiamo il sorriso alla pianura Padana”: a disposizione dei veronesi ben 8 mila piante

Riprendono le “adozioni” green di alberi e piantine.

Consegna gratuita delle piante

Torna l’iniziativa “Ridiamo il sorriso alla pianura Padana”, che prevede la consegna gratuita di piante o essenze arboree da mettere a dimora in giardini, terrazzi o balconi privati del territorio comunale. Un modo per coinvolgere i cittadini nella riforestazione urbana e contribuire al miglioramento della qualità dell’aria. Quest’anno, grazie alla collaborazione con Veneto Agricoltura, saranno messe a disposizione dei veronesi ben 8 mila piante, più del doppio dell’anno scorso.

Ritirati 3.375 alberi nel 2019

Nel corso del 2019, infatti, erano stati 1.300 i cittadini che avevano fatto richiesta e che hanno ritirato 3.375 alberi o essenze. In base allo spazio di casa. La scelta degli alberi o degli arbusti, infatti, dipende dal luogo dove viene messa a dimora la pianta, se sul balcone, in giardino o in un campo di proprietà. Per ogni tipologia, sono messe a disposizione piante autoctone e con maggiori proprietà antismog. Numerose anche le aziende che avevano collaborato finanziando il progetto, tra cui Adigeo, AMT, ATV, Acciaierie Pittini, Coldiretti, Fedrigoni, Ente Fiera di Verona. Iscriversi è semplice e gratuito. Entro il 15 ottobre, basta accedere al sito www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu e autenticarsi. Dopodichè si potranno prenotare le piantine desiderate, fino ad un massimo di 10 a testa.

Sensibilizzare la cittadinanza

La consegna avverrà in Arsenale, dopo un breve momento informativo rispetto alla modalità di cura degli arbusti messi a disposizione. L’assessore con delega all’Ambiente ha affermato:

“Un progetto vincente, che coinvolge direttamente i cittadini, rendendoli protagonisti e allo stesso tempo responsabili della rigenerazione ambientale della loro città. Le aree comunali disponibili per nuove forestazioni sono limitate, ecco perchè il coinvolgimento del privato diventa una risorsa eccezionale. Così, anno dopo anno, si dà vita ad una vera e propria riforestazione urbana, anche in funzione antismog. E si sensibilizza la cittadinanza a prendersi cura dell’ambiente, tante piccole azioni quotidiane possono fare la differenza. Un grazie va a tutti coloro che hanno accettato di condividere questa visione del nostro territorio e che hanno deciso di aderire in modo concreto al progetto. Senza la generosità dei donatori oggi non saremmo qui, ora tocca ai cittadini fare la propria parte”.