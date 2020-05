Rientra in patria l’esercito russo impegnato nelle sanificazioni in Lombardia, il saluto del sindaco

E’ partito oggi dall’aeroporto di Villafranca per fare rientro in Russia il corpo speciale di epidemiologia.

Numerose sanificazioni

Si tratta degli esperti delle radiazioni chimiche e truppe di difesa biologica del Ministero della Difesa russo che, nelle settimane scorse, è stato impegnato in numerose operazioni di sanificazione in Lombardia. A Brescia e Bergamo, in particolare, il contingente russo si è occupato della completa disinfezione delle case di riposo per anziani su tutto il territorio e di alcuni reparti degli ospedali cittadini. In tali operazioni, la delegazione russa è stata coadiuvata nella logistica anche dai militari italiani del 7° reggimento di difesa Chimico Biologico Radioattivo Nucleare di Civitavecchia, reparto delle Forze Operative Terrestri di Supporto che fa capo al Comando di Verona.

Il saluto di fronte al Comune

D’obbligo quindi il passaggio per un saluto al Generale Giuseppenicola Tota, che guida il Comando cittadino e al sindaco Federico Sboarina, che ha accolto la delegazione sulla scalinata di palazzo Barbieri. Un saluto veloce, incastrato tra il check-in dei militari e gli impegni del sindaco, ma irrinunciabile, per esprimere gratitudine a quanto svolto dai militari russi per supportare la cittadinanza italiana nell’emergenza sanitaria.

L’importanza della solidarietà

Alla guida del contingente russo c’era il Capo delegazione e Vice-Comandante delle Forze di Difesa NBC delle Forze Armate Terrestri della Federazione Russa Generale di Brigata Sergej Grigorievich Kikot. A lui il sindaco si è rivolto con riconoscenza:

“Mai come in questo periodo abbiamo capito quanto sia importante la solidarietà non solo tra concittadini, ma anche tra Paesi diversi. Gli aiuti stranieri sono stati davvero tanti, a Verona come in altre parti d’Italia. I militari russi, inoltre, hanno operato in una delle zone più colpite dal virus, mettendo a disposizione competenze specifiche, un sostegno davvero prezioso per la comunità. Ringrazio anche i militari di Civitavecchia per il loro contributo, qui a Verona la collaborazione tra Amministrazione ed Esercito è sempre più forte”.

Anche il Generale Tota ha speso parole di ringraziamento per le operazioni svolte in Lombardia dai colleghi russi e ha ricordato quanto il Comando delle Forze Operative di Supporto di Verona sia tutt’ora impegnato in numerose attività sul territorio.

