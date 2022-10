Falco incastrato tra i rami di un albero: salvato dai vigili del fuoco

Intervento insolito da parte dei vigili del fuoco di Verona nella mattinata di ieri, domenica 23 ottobre 2022, che sono dovuti intervenire per salvare un falco rimasto incastrato tra i rami di un albero.

Falco rimane incastrato tra i rami di un albero: salvato dai vigili del fuoco

Alle 12.05 di ieri, domenica 23 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti a Verona in via Manzoni per soccorrere un falco di Harris (o poiana di Harris).



Il rapace, sfuggito al suo proprietario, durante il volo è finito tra i rami di una magnolia a circa 8 metri d'altezza rimanendovi incastrato.

Giunti da Verona con due mezzi tra cui un autoscala e sette uomini, i vigili del fuoco hanno posizionato l'autoscala per raggiungere e liberare il falco incastrato tra i rami. Recuperato il rapace è stato affidato al suo legittimo proprietario.

Che cos'è il falco di Harris

Il volatile rimasto incastrato tra i rami di una magnolia si trattava di un falco di Harris (o poiana di Harris) un rapace americano di basso volo, che negli ultimi anni sta avendo una notevole fama e diffusione nel mondo della Falconeria.

La sua lunghezza varia dai 45 ai 58 cm ed il peso varia da 600 a 750 g per il maschio, mentre la femmina oscilla tra i 700 e 1200 g.[senza fonte] Il maschio, infatti, come in tutti i rapaci diurni, è più piccolo della femmina.