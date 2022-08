Rino Mazzurana investito e ucciso mentre era in bicicletta: “Buon viaggio mio caro professore!”

E’ stato ucciso mentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta a Rivoli Veronese.

E’ Rino Mazzurana, 71 anni di Brentonico, l’uomo che ieri ha perso la vita dopo esser stato investito da un furgoncino mentre percorreva la Provinciale 11 a Rivoli Veronese in sella alla sua bici. A causa del forte impatto il 71enne ha sfondato il parabrezza e poi è caduto a terra, morendo sul colpo. Ad assistere inerme al tragico incidente c’era un amico di Mazzurana.

Rino Mazzurana noto e stimato docente di musica, apprezzato trombettista, era stato insegnante della scuola musicale Zandonai, dov’era molto conosciuto. Il 71enne era noto sull’altipiano di Brentonico e più in generale in Trentino. Aveva insegnato anche nella scuola musicale Riccardo Zandonai di Rovereto e aveva frequentato il conservatorio Bonporti di Trento e Riva del Garda. Diversi i messaggi di cordoglio sui social appena si è sparsa la voce della sua scomparsa.

“Ciao Rino Mazzurana! Buon viaggio mio caro professore! Ho appena appreso della tua morte oggi, avvenuta all'improvviso! Ti ringrazio per il tuo insegnamento anni fa alla Scuola Musicale Riccardo Zandonai di Rovereto, dove mi hai insegnato a suonare la tromba portandomi fino al compimento inferiore! Ci hai fatto conoscere ed amare trombettisti come Maurice André, Winton Marsalis, i mitici The Canadian Brass, con le cassette che ti portavamo sulle quali ci mettevi tanta bella musica da studio! Quanto ci siamo divertiti e quanto abbiamo suonato, tra concerti, prove e studio, eh mi ricordo il soprannome che noi allievi ti davamo "Mazzurospo"! Arrivederci Rino! Che la tua famiglia, alla quale vanno le mie condoglianze, possano sentire l'abbraccio di Nostro Signore Gesù Cristo!”.