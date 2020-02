Rischio filamenti di vetro nella Coca Cola prodotta a Nogara

Un’allerta alimentare appena diffusa (sono le 17.40 di martedì 18 febbraio 2020) riguarda uno dei prodotti più noti e diffusi in commercio, la Coca Cola. Il rischio è che vi possano essere filamenti di vetro nelle bottiglie: da qui il maxi richiamo in tutta Italia di numerosi lotti prodotti a Nogara, in Provincia di Verona.

Coca Cola prodotta a Verona

Il richiamo è stato ripreso anche dallo sportello dei diritti di presieduto da Giovanni D’Agata. Il Ministero della Salute ha pubblicato ben otto avvisi di richiamo per altrettanti lotti di Coca Cola, la bevanda più famosa al mondo. L’avviso riguarda bottigliette in vetro da 20 cl vendute in confezioni da 6 unità. Nel motivo del richiamo si legge: “Possibile presenza di corpi estranei (filamenti di vetro)” nelle bottigliette.

Rischio filamenti di vetro: i lotti ritirati

Ecco l’elenco completo dei lotti indicati e richiamati, che provvederemo ad aggiornare in caso di ulteriori avvisi:

◾Coca-Cola Original Taste, lotto n° L200108, data di scadenza 07-07-2021;

◾Coca-Cola Original Taste, lotto n° L200107, data di scadenza 06-01-2021;

◾Coca-Cola Original Taste, lotto n° L191220, data di scadenza 19-12-2020;

◾Coca-Cola Original Taste, lotto n° L191221, data di scadenza 20-12-2020;

◾Coca-Cola Original Taste, lotto n° L200109, data di scadenza 08-01-2021;

◾Coca-Cola Zero Zuccheri, lotto n° L200109, data di scadenza 10-07-2020;

◾Coca-Cola Original Taste, lotto n° L191219, data di scadenza 17-12-2020;

◾Coca-Cola Original Taste, lotto n° L191219, data di scadenza 18-12-2020.

Ecco come comportarsi

Come accaduto con altri richiami simili, rileva Giovanni D’Agata: