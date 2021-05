Rompe i sistemi di antitaccheggio degli abiti e tenta la fuga dall’Adigeo

E’ stato un avvio di settimana certamente movimentato quello appena iniziato, che ha visto impegnati i carabinieri della Compagnia di Verona in attività di controllo e prevenzione dei reati sul territorio scaligero.

Rompe i sistemi di antitaccheggio

Questa mattina, martedì 4 maggio 2021 al termine di serrati accertamenti investigativi, i militari della Stazione di Verona principale hanno deferito in stato di libertà un marocchino classe 98, pregiudicato, nullafacente, per il reato di furto aggravato. Nella tarda serata di ieri, lunedì 3 maggio 2021 il giovane aveva ben pensato di rubare, rompendo i sistemi di antitaccheggio, alcuni maglioncini e pantaloni dal negozio “Pull e Bear” di viale delle nazioni, sito all’interno del centro commerciale Adigeo: la merce asportata, del valore di circa 100 euro complessivi, è stata interamente recuperata dai Carabinieri e restituita al titolare del negozio.

Sanzionati due extracomunitari

Per di più, nella notte appena trascorsa, è toccato ai militari della sezione radiomobile di Verona sanzionare due extracomunitari nell’ambito di un controllo su strada operato in Corso Milano e via Campo Marzo.

I carabinieri, infatti, hanno rintracciato e denunciato a piede libero due marocchini, classe 89 e 84, pregiudicati, per inosservanza dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Questore.