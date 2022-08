San Giovanni Ilarione, pensionato si ferisce a una gamba mentre lavora nei campi

Un pensionato di 68 anni si è ferito oggi mentre lavorava nei campi.

Pensionato si ferisce a una gamba

Questo pomeriggio mercoledì 3 agosto 2022, alle ore 17 circa, a San Giovanni Ilarione un pensionato sessantottenne, mentre si trovava in un campo di sua proprietà, per cause in corso di accertamento, si feriva ad una gamba. L'uomo, cosciente, rientrava presso la propria abitazione conducendo il proprio trattore.

Giunto a casa, la moglie, resasi conto della gravità della situazione chiedeva l'intervento del 118; i sanitari, giunti sul posto, decidevano di trasportare il ferito presso l'ospedale di Borgo Trento, dove l'uomo si trova ora in osservazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di San Giovanni Ilarione e San Bonifacio.