Scappa dalla porta del bagno con il certificato della vaccinazione anti Covid prima di ricevere l’iniezione

San Bonifacio

Si era recato senza prenotazione al punto vaccinazione di San Bonifacio ed è fuggito prima di ricevere l’iniezione del vaccino.

Scappa dalla porta del bagno con il certificato della vaccinazione anti Covid

Un uomo domenica 17 ottobre 2021 si era recato, senza prenotazione, al centro vaccinale Palaferroli di San Bonifacio per ricevere la vaccinazione e ottenere il green pass. Peccato che l'uomo era interessato solo alla certificazione del vaccino.

L’uomo, conclusa l’anamnesi del medico si era spostato, come da prassi, alla registrazione e dopo aver ricevuto il certificato di vaccinazione invece di presentarsi nell’apposita area per farsi iniettare il vaccino, aveva chiesto di poter andare prima al bagno.

La fuga

L’uomo è stato quindi accompagnato dai volontari ai servizi igienici però, dopo alcuni minuti, gli operatori sono entrati nel bagno per verificare il motivo di questa lunga attesa e hanno scoperto che l’uomo era fuggito dalla finestra del bagno. Ovviamente la fuga non è servita a molto dato che i medici erano in possesso di tutti i suoi dati e quindi hanno provveduto ad annullare immediatamente la vaccinazione e quindi non riceverà alcun green pass. Sulla vicenda l’Ulss 9 Scaligera ha spiegato:

“In questi mesi l'attività del CVP Palaferroli è proseguita con un modello organizzativo che ha permesso di operare in sicurezza con un numero elevato di accessi, in presenza di più tipologie di vaccini anti Covid-19, con una tempistica adeguata, supportando anche le diverse problematiche sanitarie e burocratiche dell’utenza. A fronte dell’introduzione del Green pass per accedere al luogo di lavoro, con un'utenza meno numerosa ma restia alla vaccinazione anti Covid, sono state intraprese azioni coordinate con tutti gli operatori e con i volontari presenti, volte alla prevenzione di ogni tipologia di condotta illecita e di comportamenti molesti o violenti”.

L'Ulss 9 Scaligera ha poi puntualizzato: