Sciopero nazionale del personale di nidi e scuole dell’infanzia indetto per venerdì 25 settembre

Non sarà garantito il servizio.

Sciopero domani

Per domani, venerdì 25 settembre 2020 è stato indetto sciopero nazionale del personale dei nidi e delle scuole dell’Infanzia del comparto funzioni locali. Per tutta la giornata non sarà garantito il regolare svolgimento delle attività a Verona.

Proclamato dai sindacati

Lo sciopero è proclamato dall’associazione sindacale USB P.I. per tutto il personale educativo e scolastico a tempo determinato e indeterminato dei nidi e delle scuole dell’Infanzia.