Scivola lungo un pendio per diversi metri, 82enne recuperato con diverse escoriazioni

Momenti di apprensione.

Era in vacanza a Comani Terme

È stato ritrovato poco dopo le 21.30 di ieri sera,coledì 5 agosto 2020, sul greto del fiume Sarca nelle immediate vicinanze dell’albergo dismesso che si trova di fronte alla fonte termale di Comano Terme, l’uomo del 1938 di Verona le cui ricerche erano cominciate alle 18.30 di ieri sera.

Doveva raggiungere le terme

L’uomo era partito a piedi verso le 15 dall’Hotel Bellavista di Comano Terme per andare alle terme senza però riuscire a raggiungerle. L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è scattato verso le 18.30, quando l’uomo non si è presentato all’appuntamento con chi avrebbe dovuto riaccompagnarlo all’albergo all’esterno delle terme. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento di una squadra di sei operatori della Stazione Giudicarie Esteriori ed ha allertato la Stazione San Lorenzo in Banale.

E’ stata trovato dopo 3 ore

In collaborazione con i Vigili del Fuoco di Lomaso, Bleggio inferiore e Stenico le ricerche si sono concentrate nell’area attorno alle Terme e lungo i sentieri nelle vicinanze. Verso le 21.30 l’uomo è stato ritrovato dai soccorritori in buono stato di salute ma disorientato e con escoriazioni. Aveva deciso di prendere un sentiero nel bosco ma, dopo averne perso la traccia, è scivolato lungo un pendio per diversi metri finendo sul greto del fiume Sarca. Con sè non aveva il cellulare e quindi non era riuscito ad allertare nessuno. L’uomo è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato lungo un ripido pendio con la barella portantina. L’ambulanza lo ha poi trasferito all’ospedale di Tione per gli accertamenti medici. L’intervento si è concluso verso le 22.